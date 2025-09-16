Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
У вівторок, 16 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 25 осіб, засуджених, зокрема, за злочини екстремістського характеру
Про це пише "Зеркало" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.
Напередодні Дня народної єдності Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 25 осіб. Серед них - 12 жінок і 13 чоловіків. Повідомляється, що 19 осіб - віком до 40 років.
Зазначається, що багато звільнених мають дітей, зокрема одна з жінок - багатодітна матір. Один із помилуваних був неповнолітнім на момент злочину.
"Усі вони визнали провину, розкаялися у вчиненому та зобов’язалися вести законослухняний спосіб життя", - додали у пресслужбі.
- У четвер, 11 вересня, влада Білорусі звільнила 52 ув’язнених, які після цього перетнули кордон з Литвою.
