Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"

Про це пише "Зеркало" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Напередодні Дня народної єдності Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 25 осіб. Серед них - 12 жінок і 13 чоловіків. Повідомляється, що 19 осіб - віком до 40 років.

Зазначається, що багато звільнених мають дітей, зокрема одна з жінок - багатодітна матір. Один із помилуваних був неповнолітнім на момент злочину.

"Усі вони визнали провину, розкаялися у вчиненому та зобов’язалися вести законослухняний спосіб життя", - додали у пресслужбі.