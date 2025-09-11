Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, які вже перетнули кордон Білорусі

Про це повідомив литовський президент Гітанас Науседа.

Про звільнення увʼязнених стало відомо під час зустрічі у Мінську самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із спецпредставником президента США Джоном Коулом.

"Сьогодні 52 ув'язнені благополучно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, застібчасті вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було 6 литовців", – написав Науседа.

Водночас він акцентував, що в білоруських вʼязницях ще залишається понад тисяча політичних вʼязнів.