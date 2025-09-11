Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, які вже перетнули кордон Білорусі
У четвер, 11 вересня, Білорусь звільнила 52 увʼязнених, які після цього перетнули кордон із Литвою
Про це повідомив литовський президент Гітанас Науседа.
Про звільнення увʼязнених стало відомо під час зустрічі у Мінську самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із спецпредставником президента США Джоном Коулом.
"Сьогодні 52 ув'язнені благополучно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, застібчасті вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було 6 литовців", – написав Науседа.
Водночас він акцентував, що в білоруських вʼязницях ще залишається понад тисяча політичних вʼязнів.
- У Мінськ 11 вересня з візитом прибув спецпредставник президента США Джон Коул з делегацією та зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Він заявив, що Вашингтон знімає санкції з авіакомпанії "Белавіа".
