У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку

Про це пишуть "Пул первого" й пропагандистське держагентство ТАСС.

"Ми дуже хочемо нормалізувати двосторонні відносини між Республікою Білорусь та Сполученими Штатами й готові зробити все для того, аби це відбулося", – заявив Коул.

Він також оголосив, що США знімають санкції із білоруської авіакомпанії "Белавіа", що є "тільки початком".

"Ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно, у мене була зустріч із президентом Трампом, у якій брали участь ще декілька десятків людей… (Трамп) сказав: "Зробіть це негайно" щодо "Белавіа", – висловився американський політик.

Також спецпредставник передав Лукашенку лист від лідера США та запонки із зображенням Білого дому.

Водночас Коул заявив на зустрічі, що Штати можуть відновити роботу свого посольства у Мінську "в найближчому майбутньому".