У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку
У Мінськ 11 вересня з візитом прибув спецпредставник президента США Джон Коул з делегацією та зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Він заявив, що Вашингтон знімає санкції з авіакомпанії "Белавіа"
Про це пишуть "Пул первого" й пропагандистське держагентство ТАСС.
"Ми дуже хочемо нормалізувати двосторонні відносини між Республікою Білорусь та Сполученими Штатами й готові зробити все для того, аби це відбулося", – заявив Коул.
Він також оголосив, що США знімають санкції із білоруської авіакомпанії "Белавіа", що є "тільки початком".
"Ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно, у мене була зустріч із президентом Трампом, у якій брали участь ще декілька десятків людей… (Трамп) сказав: "Зробіть це негайно" щодо "Белавіа", – висловився американський політик.
Також спецпредставник передав Лукашенку лист від лідера США та запонки із зображенням Білого дому.
Водночас Коул заявив на зустрічі, що Штати можуть відновити роботу свого посольства у Мінську "в найближчому майбутньому".
- 15 серпня президент США Дональд Трамп за кілька годин до саміту на Алясці провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе