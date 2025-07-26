Лукашенко знову використовує мігрантів як інструмент тиску на ЄС, - Служба зовнішньої розвідки

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Європейський Союз стикається з новою хвилею нелегальної міграції, зумовленою погіршенням гуманітарної ситуації в Африці, на Близькому Сході та в Афганістані. Водночас, як зазначають у розвідці, політичні режими, які мають досвід використання мігрантів як геополітичного інструменту, знову опиняються в центрі уваги.

"Один із них – білоруський диктатор Лукашенко, який знову задіює свою територію для транзиту нелегалів до Польщі. Частина потоків прибуває з Лівії – напряму або через Росію, що вказує на координацію між Мінськом і Москвою", - пояснили в СЗР.

Сценарій повторює кризу 2021 року, коли режим Лукашенка організував масове проникнення мігрантів на кордони ЄС, намагаючись обміняти зниження напруги на зняття санкцій. Цей шантаж тоді не спрацював: обмеження лише посилилися, а дипломатична ізоляція мінська – поглибилася.

"Попри тотальну залежність від кремля, Лукашенко діє гнучко. Сьогодні він продовжує заробляти на транзиті мігрантів, але уникає відвертої ескалації – аби не втратити залишки політичних контактів у Європі, зокрема з Угорщиною, яка послідовно виступає проти міграції", - йдеться у повідомленні.

У зовнішній розвідці наголошують, що загострення міграційної ситуації на східних рубежах ЄС підвищує ризики для європейської безпеки та створює додаткові можливості для маневрування авторитарних режимів.

"Лукашенко, попри репутацію сателіта Путіна, зберігає автономію у питаннях тактики – і вкотре демонструє готовність використовувати її для політичного тиску на Захід", - резюмували в СЗР.