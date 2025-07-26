Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"
Під час свого візиту до Шотландії президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що імміграція "вбиває Європу"
Про це повідомляє Euronews.
Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: "Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи".
"Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання", - додав американський лідер.
Він не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що не хоче "засоромити інших".
У виданні відмітили, що ці висловлювання перегукуються з так званою теорією "Великої заміни", яку просувають ультраправі політики, згідно з якою населення Європи нібито замінюється іммігрантами з Африки та інших регіонів.
- 19 липня польська націоналістична партія "Конфедерація" та громадські "Рух народовий" та "Рух захисту кордонів" організували проведення у 80 містах країни антиіммігрантської акції "Стоп імміграція". На противагу правим у Варшаві соціалісти влаштували контракцію "Стоп фашизм".
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