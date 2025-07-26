Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"

Про це повідомляє Euronews.

Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: "Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи".

"Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання", - додав американський лідер.

Він не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що не хоче "засоромити інших".

У виданні відмітили, що ці висловлювання перегукуються з так званою теорією "Великої заміни", яку просувають ультраправі політики, згідно з якою населення Європи нібито замінюється іммігрантами з Африки та інших регіонів.