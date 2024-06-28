Лукашенко звільнив чотирьох міністрів та голову своєї адміністрації
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко провів кадрові перестановки в уряді та адміністрації президента
Про це повідомляє державне білоруське інформаційне агентство "БелТА".
Новим головою президентської адміністрації став експосол Білорусі у Росії Дмитро Крутой. Олександр Лукашенко також змінив першого заступника голови адміністрації, очільника МЗС, віцепрем’єра, міністра сільського господарства та промисловості.
За словами Лукашенка, у Білорусі необхідно "неймовірно підвищити ефективність", зменшити бюрократію та отримати "добрий уряд". Білоруський диктатор також наголосив, що всі призначенці – це переважно молоді люди.
"Але робота на нових посадах для них не нова: так чи інакше вони вже стикалися з питаннями, які тепер будуть у їхній безпосередній компетенції", – йдеться у заяві союзника російських терористів.
Як пише "Радіо Свобода", усі нові призначенці перебувають під міжнародними санкціями.
- У п'ятницю, 21 червня, Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.
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