Лукашенко звільнив чотирьох міністрів та голову своєї адміністрації

Про це повідомляє державне білоруське інформаційне агентство "БелТА".

Новим головою президентської адміністрації став експосол Білорусі у Росії Дмитро Крутой. Олександр Лукашенко також змінив першого заступника голови адміністрації, очільника МЗС, віцепрем’єра, міністра сільського господарства та промисловості.

За словами Лукашенка, у Білорусі необхідно "неймовірно підвищити ефективність", зменшити бюрократію та отримати "добрий уряд". Білоруський диктатор також наголосив, що всі призначенці – це переважно молоді люди.

"Але робота на нових посадах для них не нова: так чи інакше вони вже стикалися з питаннями, які тепер будуть у їхній безпосередній компетенції", – йдеться у заяві союзника російських терористів.

Як пише "Радіо Свобода", усі нові призначенці перебувають під міжнародними санкціями.