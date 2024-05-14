"Маємо подбати про себе": Дуда заявив, що Польща не може дати Україні Patriot

Про це повідомляє Bloomberg.

Він пояснив, що уряд, який перебуває на ранній стадії створення власної системи протиповітряної оборони, не зможе поставити Києву комплекс Patriot, оскільки Польща перебуває "в зоні потенційної небезпеки" і потребує поповнення власних ресурсів.

"Тепер ми повинні подбати про себе", - зауважив польський президент.

Водночас він попередив, що у разі перемоги у війні в Україні Росія вторгнеться в інші країни.

"Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни, - наголосив Дуда. - Це можуть бути країни Балтії, можливо, Фінляндія, можливо, Польща".