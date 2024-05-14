"Маємо подбати про себе": Дуда заявив, що Польща не може дати Україні Patriot
У вівторок, 14 травня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зможе передати Україні протиракетну батарею Patriot, посилаючись на потребу країни протистояти зовнішнім загрозам
Про це повідомляє Bloomberg.
Він пояснив, що уряд, який перебуває на ранній стадії створення власної системи протиповітряної оборони, не зможе поставити Києву комплекс Patriot, оскільки Польща перебуває "в зоні потенційної небезпеки" і потребує поповнення власних ресурсів.
"Тепер ми повинні подбати про себе", - зауважив польський президент.
Водночас він попередив, що у разі перемоги у війні в Україні Росія вторгнеться в інші країни.
"Якщо їм вдасться перемогти в Україні, якщо їм вдасться досягти своїх цілей, вони нападуть на інші країни, - наголосив Дуда. - Це можуть бути країни Балтії, можливо, Фінляндія, можливо, Польща".
-
22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО у зв'язку з нарощуванням Росією військового потенціалу в Білорусі та Калінінграді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.51 Купівля 39.51Продаж 40.02
- EUR Купівля 42.56Продаж 43.25
- Актуальне
- Важливе