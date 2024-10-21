МАГАТЕ виділяло кошти на ядерні дослідження РФ в окупованому Криму, - розслідування Радіо Свобода

Про це інформує Радіо Свобода.

Попри те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово публічно декларувало прихильність територіальній цілісності України, їхня співпраця з Росією продовжує розвиватися.

Україна неодноразово критикувала МАГАТЕ за надмірну толерантність до дій Росії на окупованих територіях, зокрема, щодо використання ядерних об'єктів у військових цілях.

Тепер у розпорядженні Радіо Свобода опинилися кілька внутрішніх документів МАГАТЕ, пов'язаних із двома науковими проєктами, які отримали підтримку агентства.

Взяття проб у Севастополі

Один із цих проєктів - Дослідження тимчасових тенденцій забруднення у прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів, запущений восени 2016 року. Хоча проєкт офіційно охоплював територію Росії, документи містять чіткі посилання на збір проб у Севастополі.

Згідно з документом, програма проєкту передбачала дослідження тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень, в окремих російських прибережних районах Чорного моря (морські станції на півострові Тамань, в Анапі, Новоросійську, Туапсе, Сочі та Севастополі).

Виконавцем проєкту є Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД) з Дубни, а провідною дослідницею - Марина Фронтасьєва.

"Це порушення, тому що МАГАТЕ офіційно вважає, що Севастополь – це українська територія, як і Донецька область, Луганська область, Запорізька область та всі окуповані території України", - пояснила Ольга Кошарна, колишня членкиня Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України, незалежна експертка з ядерної енергетики та співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України".

Крім того, Радіо Свобода отримало доступ до грантової заявки 2016 року, поданої Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) до МАГАТЕ. Документ детально описує плани наукового проєкту, що передбачав, зокрема, відбір проб у Севастополі. У заявці також згадується співпраця з Інститутом біології південних морів імені О.О. Ковалевського РАН, який до анексії Криму був частиною Національної академії наук України.

Заявка також містила інформацію про передбачуваний бюджет трирічного проєкту – 165 тисяч євро, з яких 120 тисяч передбачалося витратити на обладнання. ОІЯД просив МАГАТЕ надати грант у розмірі 15 тисяч євро, решту коштів мали намір покрити самостійно.

Згідно зі списком наукових праць, доданим до заявки на грант МАГАТЕ, у 2014-2015 роках Фронтасьєва опублікувала три статті на основі аналізу проб, узятих біля узбережжя Криму. Співавторами виступили вчені севастопольського Інституту біології південних морів. При цьому, у публікаціях 2014 року інститут іменувався українським, а у 2015 році – вже російським.

Журналісти Радіо Свобода підкреслили, що попри те, що угода з МАГАТЕ передбачала проведення досліджень в анексованому Криму, у підсумковому звіті проєкту 2019 року згадуються лише дослідження на узбережжі Краснодарського краю Росії.

Вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу

Також Радіо Свобода отримало доступ до документів, що свідчать про фінансування МАГАТЕ російського наукового проєкту з вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу.

Згідно з контрактом (IAEA Research Contract No: 22555) від весни 2018 року, Федеральний центр охорони здоров'я тварин (ФЦОЗТ) отримав від МАГАТЕ 60 тисяч євро.

У звіті 2023 року російська сторона вказала, що частину зразків пташиного пір'я було зібрано в Криму. Чи це було спочатку узгоджено з МАГАТЕ – невідомо.

Семінар у Москві

Радіо Свобода також виявило, що МАГАТЕ фінансує регіональний тренінговий курс з фізики брахітерапії у Москві, який має стартувати 21 жовтня, вартістю майже 2 мільйони доларів. Серед учасників тренінгового курсу – двоє спеціалістів з окупованого Донецька, які вказані в внутрішній системі МАГАТЕ як представники Російської Федерації.

На скріншоті з внутрішньої інформаційної системи МАГАТЕ, отриманому журналістами Радіо Свобода, видно, що місце роботи учасників семінару з Донецька позначено Regional Antitumor Centre, Donetsk, Russian Federation.

"Це непорядок. Я знаю від джерел з нашого дипломатичного представництва (у Відні - ред.), що було не офіційно, але негласно, ухвалено рішення згорнути всі тренінги на території Росії, які оплачуються з бюджету МАГАТЕ. Мені здається важливішим є навіть не те, що на нього приїхали донеччани, а сам факт проведення такого тренінгу. Так, МАГАТЕ не може ініціювати санкції, наприклад, щодо Росатому, цього не дозволяє робити Римський статут, але відмовитися проводити коштом МАГАТЕ заходи на території Росії вони можуть", – наголосила Ольга Кошарна.

Відповідь МАГАТЕ

МАГАТЕ у відповідь на запит журналістів заявило, що продовжує вважати Крим частиною України, а проєкти з ОІЯД та Федеральним центром охорони здоров’я тварин мали "виключно технічний характер".

"Розглянуті дії підпадають під мандат МАГАТЕ "сприяти обміну науковою та технічною інформацією про мирне використання атомної енергії" і мали виключно технічний характер, не являючи собою зміни позиції Агентства за статусом Криму. Те саме стосується звітів контрагентів щодо таких дослідницьких угод. Думки контрагентів, виражені в їхніх звітах, є їх власними та не відображають позиції МАГАТЕ або його держав-членів", - заявили в агентстві, не відповівши на уточнююче питання про те, чому в такому разі офіційний представник МАГАТЕ підписав документ, у якому Севастополь зазначений як частина Росії.

Натомість агентство не прокоментувало тренінги у Москві за участю спеціалістів з окупованого Донецька.

"Наша позиція залишається ясною: Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи інших заходів на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, оскільки це порушує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Жоден з таких проєктів не був узгоджений з Україною", - заявили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.