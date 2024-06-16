МАГАТЕ роками підтримувало дослідників ядерної енергетики із Ірану та відправляло їх на навчання до РФ, - Bild
Міжнародне агентство з атомної енергії упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до Росії
Про це повідомляє Bild із посиланням на конфіденційні файли з ядерної програми Ірану.
Зокрема зазначається, що МАГАТЕ, яке входить до системи ООН, минулого тижня заявило, що Іран розширив свою ядерну програму. Проте саме МАГАТЕ роками надавало пітримку іранським дослідникам і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області.
Згідно із документами, які опинилися у Bild, МАГАТЕ співпрацювало з Джавадом Карімі-Сабетом, який знаходиться у санкційному списку США з 2020 року та вважається одним із "натхненників" розробки іранської атомної бомби.
Згідно з внутрішнім електронним листуванням, МАГАТЕ заплатимо Карімі, а оскільки через санкції банківський переказ був неможливий, ученому виплатили гроші готівкою.
Також зазначається, що після того, як у 2018 році американці вийшли із ядерної угоди з Іраном та зробили жорсткішими санкції проти Тегерану, Іран припинив дотримуватись правил та обмежив зовнішній контроль. А МАГАТЕ своєю чергою запустило програми фінансування іранської ядерної науки.
"У кінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало ціль проєкту IRA2018001 в консультації з іранцями: "Діяльність буде направлена на підвищення кваліфікації та знань вчених та покращення апаратної та програмної інфраструктури, що буде сприяти покращенню роботи та використання дослідницьких реакторів", - йдеться у повідомленні.
Дослідницькі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію. Для створення ядерної бомби потрібен або збагачений на 90% уран, або плутоній.
Крім того, зазначають, що МАГАТЕ фінансувало багато програм навчання учених із Тегерану в Росії: згідно з наявними даними, відібрані експерти інколи тижнями знаходились там "під крилом" російського "Росатому".
"Програма технічного співробітництва МАГАТЕ підтримує держави-члени в розвитку та управлінні ядерними знаннями", - підтвердив факт навчання у РФ представник МАГАТЕ.
У виданні зазначають, що організація повинна була попіклуватися про те, щоб іранці не отримали ніяких знань про ядерну зброю під час навчання.
- 2 травня повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуватиме з візитом в Ірані з метою обговорення ядерної програми цієї країни.
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