Очільник МАГАТЕ їде до Ірану говорити про ядерну програму країни

Про це повідомляє АР.

"Глава ядерного наглядового органу ООН відвідає Іран наступного тижня, в той час, коли ядерна програма Тегерана збагачує уран за крок до збройового рівня, а міжнародний нагляд залишається обмеженим", - йдеться у повідомленні.

При цьому точний графік візиту та які саме зустрічі заплановані, наразі невідомо. Але поїздка гендиректора МАГАТЕ збігається з конференцією з ядерної енергетики, яку Іран проводить в місті Ісфаган, де розташовані секретні об'єкти зі збагачення урану. Саме це місто стало мішенню ймовірної ізраїльської атаки 19 квітня.

Державне телебачення Ірану поінформувало, що Гроссі візьме участь у конференції та зустрінеться з очільником ядерної програми та іншими високопосадовцями.

Як повідомлялося, напруженість у відносинах між Іраном та МАГАТЕ зросла у 2018 році, коли президент Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з ядерної угоди, яка була укладена між Тегераном та світовими державами. Відтоді Іран відмовився від усіх обмежень, які угода накладала на його програму, і тепер має, як заявляв очільник МАГАТЕ, достатньо збагаченого урану для кількох ядерних бомб, якщо вирішить їх створити.

Крім того, були виведені з ладу камери спостереження МАГАТЕ, а Тегеран заборонив в'їзд деяким з найдосвідченіших інспекторів агентства. При цьому Іран офіційно завжди заперечував, що прагне створити ядерну зброю, стверджуючи, що його атомна програма має суто цивільні цілі.