Іран близький до накопичення урану для створення атомної бомби, - МАГАТЕ
Іран перебуває "скоріше в тижнях, ніж у місяцях" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби
Про це в інтерв'ю DW заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.
За його словами, рівень збагачення урану в Ірані майже доведений до необхідного для створення ядерної зброї, що викликає занепокоєння. Однак Гроссі додав, що все ж таки не можна робити висновок, що Іран володіє такою зброєю вже зараз.
На думку глави МАГАТЕ, створення функціонуючої ядерної боєголовки вимагає, крім виробництва збагаченого урану, "безліч інших речей" – наприклад, проведення випробувань.
Запевнення Ірану в тому, що ядерні технології потрібні країні "для медичних і цивільних" цілей, викликають додаткові запитання, заявив Гроссі. Наприклад, навіщо для цих цілей потрібні "такі обсяги" збагаченого урану і "така швидкість" його виробництва. Ці побоювання, за його словами, посилюються тим, що у МАГАТЕ немає "необхідного рівня видимості" діяльності іранських колег.
На запитання журналіста про те, чи може бути так, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає, Гроссі відповів, що "не може говорити про це" через брак інформації.
У ході інтерв'ю глава МАГАТЕ також зазначив, що в умовах війни Ізраїлю з ХАМАСом, а також війни Росії проти України виникла "тривожна тенденція" нормалізації розмов, пов'язаних з атаками на ядерні об'єкти, як у випадку з тимчасово окупованою військами РФ Запорізькою АЕС, або навіть загроз застосування ядерної зброї, озвученої в уряді Ізраїлю на початку війни з ХАМАСом.
Подібна нормалізація, за словами Гроссі, веде до поступового руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, що дозволяло уникати ядерної війни протягом останніх 70 років.
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