Магда припустив, чого слід очікувати від візиту Віткоффа до Москви та Келлога до Києва

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.

"З огляду на позицію Путіна, ні від візиту Віткоффа до Москви, ні від візиту Келлога до Києва я нічого особливого не очікую. Питання в тому, що для ухвалення відповідних рішень необхідна політична воля. У Трампа на сьогоднішній момент воля радше бізнесмена: отримати якісь вигоди, преференції, переваги - мати гроші для американського бюджету, хоча США і так є найпотужнішою економікою світу", - зазначив Магда.

За словами політолога, у Трампа немає чіткої геополітичної стратегії. Він критикує Обаму та Байдена, які насправді не були настільки радикальними у своїй зовнішній політиці, як, скажімо, адміністрації Буша - як старшого, так і молодшого. Водночас Трамп не демонструє такої ефективності у протистоянні з імперією зла, як це свого часу робив Рональд Рейган.

"Але тут теж треба розуміти, хоча Рейган і зруйнував імперію зла, але він зустрічався з Горбачовим, проводив з ним переговори. Але одне питання говорити з тодішнім Горбачовим, а інше - з сьогоднішнім Путіним. І те, що команда Трампа значною мірою досі перебуває в полоні уявлень часів Холодної війни, на мою думку, створює суттєву проблему", - додав Магда.