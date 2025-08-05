"Термін добігає кінця": Стубб під час розмови з Трампом підтримав його ініціативу щодо дедлайну для РФ на припинення вогню

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Мав хорошу та продуктивну телефонну розмову з президентом США", - зазначив Стубб.

За словами президента Стубба, "термін, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, добігає кінця".

Він підкреслив, що Фінляндія "підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню", додавши, що "довгострокові переговори повинні привести до тривалого і справедливого миру".

Що передувало

28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.

28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав Путіну на укладення миру з Україною.

29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.

31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.

У пʼятницю, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав розмістити два атомних підводних човни в деяких регіонах у відповідь на заяви заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.