"Заходить на дуже небезпечну територію": Трамп відреагував на погрози Медведєва і назвав його невдахою
У четвер, 31 липня, американський президент Дональд Трамп відповів на погрози заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social.
"Мєдвєдєву, невдасі та колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, варто пильнувати, що він говорить. Він заходить на дуже небезпечну територію!", - йдеться у повідомленні.
У своєму дописі президент США також згадав про Індію. Напередодні Трамп оголосив про запровадження 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні"
"Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть тягнути свої мертві економіки на дно разом - мені це не цікаво. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні мита надто високі - одні з найвищих у світі. Те саме стосується РФ - США й Росія майже не мають спільного бізнесу. І хай так і залишається", - написав Трамп.
- 28 липня заступник голови ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити Путіну 10-12 днів на примирення з Україною пригрозив війною зі США.
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