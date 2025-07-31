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"Заходить на дуже небезпечну територію": Трамп відреагував на погрози Медведєва і назвав його невдахою

Влад Дідусь
31 липня, 2025 четвер
07:53
Світ Трамп

У четвер, 31 липня, американський президент Дональд Трамп відповів на погрози заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва

Зміст

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social.

"Мєдвєдєву, невдасі та колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, варто пильнувати, що він говорить. Він заходить на дуже небезпечну територію!", - йдеться у повідомленні.

У своєму дописі президент США також згадав про Індію. Напередодні Трамп оголосив про запровадження 25% мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні"

"Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть тягнути свої мертві економіки на дно разом - мені це не цікаво. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні мита надто високі - одні з найвищих у світі. Те саме стосується РФ - США й Росія майже не мають спільного бізнесу. І хай так і залишається", - написав Трамп.

  • 28 липня заступник голови ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити Путіну 10-12 днів на примирення з Україною пригрозив війною зі США.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Індія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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