"Усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні": Трамп оголосив про мита в 25% для Індії, яка купує нафту і зброю у РФ

Про це він написав у TruthSocial, цитує Clash report і Financial Times.

"Пам'ятайте, що хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн", – заявив Трамп.

Очільник Білого дому наголосив: Нью-Делі "завжди купувала переважну більшість своєї військової техніки у Росії" та є найбільшим покупцем російської енергії поруч із Китаєм.

"У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні — все це недобре!" – наголосив президент США.

Він уточнив: з 1 серпня Вашингтон накладе на Індію мита в 25%, водночас країна повинна сплатити штраф – який саме Трамп не зазначив.