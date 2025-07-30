"Усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні": Трамп оголосив про мита в 25% для Індії, яка купує нафту і зброю у РФ
Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25% мит проти Індії із штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні"
Про це він написав у TruthSocial, цитує Clash report і Financial Times.
"Пам'ятайте, що хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн", – заявив Трамп.
Очільник Білого дому наголосив: Нью-Делі "завжди купувала переважну більшість своєї військової техніки у Росії" та є найбільшим покупцем російської енергії поруч із Китаєм.
"У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні — все це недобре!" – наголосив президент США.
Він уточнив: з 1 серпня Вашингтон накладе на Індію мита в 25%, водночас країна повинна сплатити штраф – який саме Трамп не зазначив.
- Раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Натомість індійський міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі висловив впевненість країни, що вона знайде альтернативу російській нафті, якщо США запровадять вторинні санкції.
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