"Про всяк випадок": Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни "у відповідних регіонах" після заяв Медведєва
У пʼятницю, 1 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни у деяких регіонах у відповідь на заяви заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва
Про це він написав у Truth Social (соцмережа недоступна в Україні).
Дональд Трамп у відповідь на заяви Дмитра Медведєва наказав розмістити два атомні підводні човни у певних регіонах. Він також назвав нещодавні його заяви "безглуздими та провокаційними".
"Виходячи з украй провокаційних заяв колишнього президента Росії, а нині заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах, про всяк випадок, якщо ці безглузді та підбурювальні заяви є чимось більшим, ніж просто слова", - написав він.
Американський президент наголосив, що слова мають значення, і можуть призводити до "небажаних наслідків", однак він сподівається, що цей випадок не буде таким.
Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни, фото: Дональд Трамп, Truth Social
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