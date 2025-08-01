"Про всяк випадок": Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни "у відповідних регіонах" після заяв Медведєва

Про це він написав у Truth Social (соцмережа недоступна в Україні).

Дональд Трамп у відповідь на заяви Дмитра Медведєва наказав розмістити два атомні підводні човни у певних регіонах. Він також назвав нещодавні його заяви "безглуздими та провокаційними".

"Виходячи з украй провокаційних заяв колишнього президента Росії, а нині заступника голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах, про всяк випадок, якщо ці безглузді та підбурювальні заяви є чимось більшим, ніж просто слова", - написав він.

Американський президент наголосив, що слова мають значення, і можуть призводити до "небажаних наслідків", однак він сподівається, що цей випадок не буде таким.

Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни, фото: Дональд Трамп, Truth Social