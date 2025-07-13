Макрон оголосив про подвоєння оборонного бюджету Франції
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про виділення додаткових 3,5 мільярда євро на оборону у 2026 році та ще 3 мільярдів євро - у 2027 році
Про це глава французької держави сказав 13 липня 2025 року в своєму зверненні до армії напередодні Дня взяття Бастилії, повідомляє France24.
Так, за словами, Макрона, Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на рік на оборону у 2027 році - це буде вдвічі більше, ніж 32 мільярди щорічних витрат, коли він став президентом у 2017 році.
"З 1945 року свобода ніколи не була під такою загрозою, і ніколи так серйозно. Щоб бути вільними в цьому світі, нас повинні боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними", - заявив Макрон..
Він додав, що Європа перебуває в небезпеці через війну Росії в Україні та війни на Близькому Сході, а також тому, що "Сполучені Штати додали певну форму невизначеності".
Макрон також наказав вищим військовим та оборонним чиновникам Франції розпочати "стратегічний діалог" з європейськими партнерами щодо ролі, яку французький ядерний арсенал може відігравати в захисті Європи.
- Президент Франції Емманюель Макрон 8 липня прибув до Великої Британії з держвізитом. Під час виступу в британському парламенті він пообіцяв не покинути Україну, заявивши, що агресивні ядерні держави загрожують світові.
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