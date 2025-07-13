Макрон оголосив про подвоєння оборонного бюджету Франції

Про це глава французької держави сказав 13 липня 2025 року в своєму зверненні до армії напередодні Дня взяття Бастилії, повідомляє France24.

Так, за словами, Макрона, Франція прагнутиме витратити 64 мільярди євро на рік на оборону у 2027 році - це буде вдвічі більше, ніж 32 мільярди щорічних витрат, коли він став президентом у 2017 році.

"З 1945 року свобода ніколи не була під такою загрозою, і ніколи так серйозно. Щоб бути вільними в цьому світі, нас повинні боятися. Щоб нас боялися, ми повинні бути сильними", - заявив Макрон..

Він додав, що Європа перебуває в небезпеці через війну Росії в Україні та війни на Близькому Сході, а також тому, що "Сполучені Штати додали певну форму невизначеності".

Макрон також наказав вищим військовим та оборонним чиновникам Франції розпочати "стратегічний діалог" з європейськими партнерами щодо ролі, яку французький ядерний арсенал може відігравати в захисті Європи.