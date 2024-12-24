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Мая Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Марія Науменко
24 грудня, 2024 вiвторок
13:16
Світ інавгураціїя Санду

У вівторок, 24 грудня, президентка Республіки Молдова Майя Санду офіційно склала присягу на свій другий термін у Палаці Республіки в Кишиневі

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Про це повідомляє Newsmaker.

У своїй промові вона подякувала громадянам за новий мандат і підкреслила важливість єдності у складні часи.

Санду зазначила, що попри численні кризи, включаючи економічні труднощі, енергетичну кризу та наслідки російського вторгнення в Україну, країні вдалося зберегти мир і захистити демократичні цінності. 

"Молдова опинилася в епіцентрі регіональних і глобальних криз: після пандемії - зростання цін, енергетична криза, газовий шантаж, тепер - шантаж темрявою. Але всі ці кризи бліднуть перед обличчям жорстокої війни на наших кордонах. Війна, яка змусила мільйони людей покинути свої домівки, завдала шкоди економіці та нанесла нам шрами як народу. Ми стали свідками трагедій і звірств, які ми не вважали можливими в наш час. У цих суворих обставинах ми вистояли, зберегли єдність і рішуче рухалися вперед. Нам вдалося зберегти мир і захистити нашу демократію перед обличчям зовнішніх загроз. Дякую всім вам за патріотизм, мужність і єдність, за людяність і щедрість", - наголосила вона.

Наприкінці свого виступу вона зазначила, що готова працювати з відданістю і енергією, щоб продовжити шлях, який Молдова розпочала.

"Попереду ще багато роботи, але дорога обрана вірно. Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова - спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції", - підсумувала вона.

  • 4 листопада ЦВК порахувала 100% голосів виборів. Маю Санду підтримало 55,33% виборців (929 964 голоси), Стояногло - 44.67% (750 644). 
  • Очільник Білого дому Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
Теги:
Новини
Україна
політика
Молдова
Війна з Росією
Мая Санду
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