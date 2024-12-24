Мая Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Про це повідомляє Newsmaker.

У своїй промові вона подякувала громадянам за новий мандат і підкреслила важливість єдності у складні часи.

Санду зазначила, що попри численні кризи, включаючи економічні труднощі, енергетичну кризу та наслідки російського вторгнення в Україну, країні вдалося зберегти мир і захистити демократичні цінності.

"Молдова опинилася в епіцентрі регіональних і глобальних криз: після пандемії - зростання цін, енергетична криза, газовий шантаж, тепер - шантаж темрявою. Але всі ці кризи бліднуть перед обличчям жорстокої війни на наших кордонах. Війна, яка змусила мільйони людей покинути свої домівки, завдала шкоди економіці та нанесла нам шрами як народу. Ми стали свідками трагедій і звірств, які ми не вважали можливими в наш час. У цих суворих обставинах ми вистояли, зберегли єдність і рішуче рухалися вперед. Нам вдалося зберегти мир і захистити нашу демократію перед обличчям зовнішніх загроз. Дякую всім вам за патріотизм, мужність і єдність, за людяність і щедрість", - наголосила вона.

Наприкінці свого виступу вона зазначила, що готова працювати з відданістю і енергією, щоб продовжити шлях, який Молдова розпочала.

"Попереду ще багато роботи, але дорога обрана вірно. Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова - спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції", - підсумувала вона.