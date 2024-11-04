З перемогою на виборах у Молдові Маю Санду привітав Зеленський і низка світових лідерів

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

На 09:50 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,86% голосів виборців. Зі значним відривом перемогла Мая Санду з 55,41% підтримки (930 512 голосів). У її опонента - 44,59% (748 781 голос).

Україна

З нагоди цього президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Молдови з її переобранням.

"Вітаємо Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", - написав президент.

Зеленський підкреслив, що громадяни Молдови зробили чіткий вибір - "вони обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності".

"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні з надією та впевненістю",- підсумував він.

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Санду з переобранням, підкресливши важливість її перебування на посаді президента для європейського майбутнього Молдови.

"Вітаємо, дорогенька Мая Санду, з вашою сьогоднішньою перемогою. Потрібна рідкісна сила, щоб подолати виклики, з якими ви зіткнулися на цих виборах. Я рада продовжувати працювати з вами заради європейського майбутнього Молдови та її народу", - зазначила вона.

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.



It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.



I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також долучився до привітань, підкресливши досягнення Санду на шляху до євроінтеграції.

"Мая Санду безпечно провела Республіку Молдова через важкі часи і визначила європейський курс країни. Ми стоїмо поруч з Молдовою. Вітаємо вас з переобранням на посаду президента", - додав він.

.@sandumaiamd hat die Republik Moldau sicher durch schwere Zeiten gesteuert und den europäischen Kurs ihres Landes gesetzt. Dabei stehen wir an Moldaus Seite. Herzlichen Glückwunsch zur erneuten Wahl als Präsidentin! https://t.co/vRZEz8pbIL — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 4, 2024

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала Санду, відзначивши складність виборів на тлі втручання та поширення дезінформації з боку Росії.

"Народ Молдови визначився: Більшість хоче рішуче продовжувати рух до ЄС. Я щиро вітаю президентку Маю Санду з переобранням.Підкуп виборців, маніпуляції напередодні виборів і погрози замінування молдовських виборчих дільниць - навіть у Німеччині - спрямовані в саме серце європейської демократії. Путін не зупиниться ні перед чим", - заявила вона.

Die Menschen in Moldau haben entschieden: Die Mehrheit von ihnen will den Weg in die EU entschlossen weitergehen. Ich gratuliere Präsidentin @sandumaiamd von ganzem Herzen zu ihrer Wiederwahl. (1/3) — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 4, 2024

Франція

Також Санду привітав президент Франції Емманюель Макрон.

"Я хотів би привітати Майю Санду з переобранням на посаду президента Молдови. Демократія перемогла над усіма втручаннями і маневрами. Франція і надалі підтримуватиме Молдову на її європейському шляху", - пообіцяв Макрон.

Je tiens à féliciter Maïa Sandu pour sa réélection à la tête de la Moldavie. La démocratie a triomphé de toutes les interférences et de toutes les manœuvres. La France continuera de se tenir aux côtés de la Moldavie sur son chemin européen. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2024

Польща

Крім того, до привітань долучився премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, зазначивши, що попри російську пропаганду Маї Санду вдалось перемогти "фаворита Москви".

"Попри агресивне і масоване втручання Росії у президентські вибори в Молдові, Майя Санду, швидше за все, перемогла фаворита Москви. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться протягом наступних днів і місяців і в інших країнах", - написав польський прем'єр.



Mimo agresywnej i masywnej ingerencji Rosji w mołdawskie wybory prezydenckie Maia Sandu najprawdopodobniej pokonała faworyta Moskwy. Miejmy nadzieję, że ten trend utrzyma się przez najbliższe dni i miesiące także w innych krajach. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 3, 2024

Румунія

Президент Румунії Клаус Йоганніс також привітав Маю Санду з переобранням, підкресливши, що завдяки їй Молдова має змогу приєднатися до "європейської родини".

"Вітаємо Маю Санду з історичною перемогою! Народ Румунії разом з громадянами Республіки Молдова в цьому успіху, який незворотно закріплює долю країни в європейській родині", - зазначив він.

Felicitări @sandumaiamd pentru victoria istorică înregistrată! Poporul român???????? este alături de cetățenii Republicii Moldova???????? în această reușită, care ancorează ireversibil destinul țării în familia europeană. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 4, 2024

Грузія

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Санду, провівши аналогію між виборами в її країні та в Молдові.

"Вибори в Молдові є найкращим «доказом» вкрадених виборів у Грузії: попри аналогічне російське втручання та масові фальсифікації, Молдову врятували 300 тисяч виборців з діаспори... нашій діаспорі, яка налічує 100 тисяч людей, було заборонено голосувати, лише 34 000 було "дозволено" проголосувати", - додала президентка Грузії.

Moldovan elections are the best “evidence” of stolen Georgia’s elections: despite similar Russian interference and massive rigging, Moldova was saved by 300.000 diaspora voters… our 1000.000 strong diaspora was barred. only 34 000 were “allowed” to vote. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 4, 2024