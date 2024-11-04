З перемогою на виборах у Молдові Маю Санду привітав Зеленський і низка світових лідерів
Президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
На 09:50 понеділка, 4 листопада, центральна виборча комісія підрахувала 99,86% голосів виборців. Зі значним відривом перемогла Мая Санду з 55,41% підтримки (930 512 голосів). У її опонента - 44,59% (748 781 голос).
Україна
З нагоди цього президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Молдови з її переобранням.
"Вітаємо Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір молдовського народу і готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", - написав президент.
Зеленський підкреслив, що громадяни Молдови зробили чіткий вибір - "вони обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності".
"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині та кожній родині впевненість у завтрашньому дні з надією та впевненістю",- підсумував він.
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Санду з переобранням, підкресливши важливість її перебування на посаді президента для європейського майбутнього Молдови.
"Вітаємо, дорогенька Мая Санду, з вашою сьогоднішньою перемогою. Потрібна рідкісна сила, щоб подолати виклики, з якими ви зіткнулися на цих виборах. Я рада продовжувати працювати з вами заради європейського майбутнього Молдови та її народу", - зазначила вона.
Німеччина
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також долучився до привітань, підкресливши досягнення Санду на шляху до євроінтеграції.
"Мая Санду безпечно провела Республіку Молдова через важкі часи і визначила європейський курс країни. Ми стоїмо поруч з Молдовою. Вітаємо вас з переобранням на посаду президента", - додав він.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала Санду, відзначивши складність виборів на тлі втручання та поширення дезінформації з боку Росії.
"Народ Молдови визначився: Більшість хоче рішуче продовжувати рух до ЄС. Я щиро вітаю президентку Маю Санду з переобранням.Підкуп виборців, маніпуляції напередодні виборів і погрози замінування молдовських виборчих дільниць - навіть у Німеччині - спрямовані в саме серце європейської демократії. Путін не зупиниться ні перед чим", - заявила вона.
Франція
Також Санду привітав президент Франції Емманюель Макрон.
"Я хотів би привітати Майю Санду з переобранням на посаду президента Молдови. Демократія перемогла над усіма втручаннями і маневрами. Франція і надалі підтримуватиме Молдову на її європейському шляху", - пообіцяв Макрон.
Польща
Крім того, до привітань долучився премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, зазначивши, що попри російську пропаганду Маї Санду вдалось перемогти "фаворита Москви".
"Попри агресивне і масоване втручання Росії у президентські вибори в Молдові, Майя Санду, швидше за все, перемогла фаворита Москви. Будемо сподіватися, що ця тенденція збережеться протягом наступних днів і місяців і в інших країнах", - написав польський прем'єр.
Румунія
Президент Румунії Клаус Йоганніс також привітав Маю Санду з переобранням, підкресливши, що завдяки їй Молдова має змогу приєднатися до "європейської родини".
"Вітаємо Маю Санду з історичною перемогою! Народ Румунії разом з громадянами Республіки Молдова в цьому успіху, який незворотно закріплює долю країни в європейській родині", - зазначив він.
Грузія
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала Санду, провівши аналогію між виборами в її країні та в Молдові.
"Вибори в Молдові є найкращим «доказом» вкрадених виборів у Грузії: попри аналогічне російське втручання та масові фальсифікації, Молдову врятували 300 тисяч виборців з діаспори... нашій діаспорі, яка налічує 100 тисяч людей, було заборонено голосувати, лише 34 000 було "дозволено" проголосувати", - додала президентка Грузії.
- Другий тур виборів президента в Молдові відбувся в неділю, 3 листопада. За посаду змагалися чинна проєвропейська президентка Мая Санду та проросійський ексгенпрокурор Олександр Стояногло
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