Медведєв назвав редакцію The Times "законною військовою ціллю РФ"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував статтю The Times про ліквідованого російського генерала Ігоря Кирилова й вибухнув погрозами на адресу журналістів
Про це йдеться у його дописі в Telegram.
Так, у своїй статті The Times назвала ліквідацію генерала Кирилова та його помічника законним актом оборони.
"За цією логікою всі посадові особи країн НАТО, які ухвалювали рішення про військову допомогу бандерівській Україні, беруть участь у гібридній або звичайній війні проти Росії. Ім'я їм – легіон. Перераховувати не буду, місця шкода. І всі ці особи можуть і повинні розглядатись як законна військова ціль для російської держави", - написав Медведєв.
За його словами, ті, хто підтримує вбивство російського генерала, в тому числі іноземні журналісти, – теж "законна військова ціль". Росіянин закликав медійників бути обережними, "адже в Лондоні багато чого трапляється".
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. Операцію влаштувала СБУ.
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