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Меланія Трамп виявилась "чорною лебединею", - політолог Таран

Марина Клюєва
16 липня, 2025 середа
20:23
Світ

Розкритикувавши розмови Дональда Трампа та Путіна, що вони ні до чого не ведуть, а Росія обстріляла чергове українське місто, перша леді США виявилась "чорною лебединею"

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Таку думку висловив політолог Сергій Таран в етері Еспресо. 

"Меланія Трамп справді виявилась таким чорним лебедем, чи лебединею, у цій всій історії. Чому? В принципі, тут немає ніякої конспірації. Про це Трамп сам сказав на останній пресконференції. Причому йому настільки це накипіло, що він прийшов до журналістів і буквально сказав таке: "Я домовляюся з Путіним, приходжу додому ввечері стомлений, кажу, яку я гарну мав з Володимиром розмову. А мені дружина каже: "Слухай, тут після твого хорошого разговора чергове українське місто розбомбили". І Трамп, прекрасно розуміючи, що, можливо, це не виставляє його як великого мачо, як він хоче бути, все одно це сказав", - зазначив політолог. 

Сергій Таран зауважив, що вочевидь президентові Сполучених Штатів Америки це наболіло, він це показав і таким чином підняв політичну роль Меланії Трамп.

"Він, у принципі, може, це опосередковано і хотів зробити, але вийшло так, що він показав, що Меланія Трамп, по-перше, має реальний вплив. По-друге, вона цікавиться політикою. Це ж от вона не сидить там в інстаграмі - вона цікавиться політикою, яке розбомбили українське місто. Вона за цим стежить, уявляєте? Далеко не завжди в Європі стежать, яке місто бомблять, а от Меланія Трамп стежить за цим. Тому насправді так, це чорний лебідь, причому я думаю, що, враховуючи персонально характер Трампа, для якого це особисте, ці от речі мають значення, я думаю, що він почав замислюватися, що Владімір не такий уже й друг. Я думаю, до речі, він його вже другом ніколи не буде називати", - вважає він. 

Політолог вважає, що критика Меланії Трамп мала на президента США глибокий емоційний вплив.  

"На Меланію, виявилось, що це не працює (компліменти Путіна, - ред.), на когось, напевно, працює, а на неї - ні. І вона так поставила питання. І це справді дуже несподіваний фактор. На потім якось можна просто подумати весь спектр емоцій Трампа, коли він чує таке вдома від дружини, коли вона просто каже: слухай, взагалі що ти там розказуєш, дивись, ти не спроможний нічого зробити, бо тебе всі ні за кого мають - це Трампу сказати, який взагалі вважає, що його всі мають поважати. Тому я думаю, що це справді мало дуже глибокий емоційний вплив. Але, звісно, не тільки Меланія Трамп, а й сама ситуація змушуватимуть Трампа до того, що він уже точно не буде називати Путіна другом. Чому? Тому що Путін не дає  Трампу відчуття успіху, перемоги".

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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