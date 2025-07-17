"Ми не боїмося війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що сирійська влада не дозволить втягнути меншину друзів у справи зовнішньої сили, а сирійський народ не боїться війни
Про це повідомляє Reuters.
У своєму телевізійному зверненні після ізраїльських авіаударів по Дамаску в середу, Ахмед аш-Шараа звернувся до меншини друзів.
"Ми не боїмося війни. Але ми поставили інтереси сирійського народу вище за руйнування. Захист ваших прав – наш пріоритет, і ми відкидаємо будь-які спроби втягнути вас у руки зовнішніх сил", - сказав аш-Шараа.
Він назвав пріоритетом Сирії захист друзів, а також їхніх прав.
Аш-Шаара додав, що сирійський народ не боїться війни та готовий боротися, якщо буде загроза його гідності.
Для довідки. Друзи – це релігійна спільнота, що є відгалуженням ісламу, та має послідовників у Сирії, Лівані й Ізраїлі.
- У середу, 16 липня, потужна серія авіаударів сколихнула сирійську столицю Дамаск. Сирійські державні ЗМІ звинуватили в цьому Ізраїль.
- Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стурбований ударами Ізраїлю по Дамаску і веде переговори щодо завершення бойових дій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.1
- EUR Купівля 48.31Продаж 49.03
- Актуальне
- Важливе