"Ми не боїмося війни": президент Сирії відреагував на удари Ізраїлю по Дамаску

Про це повідомляє Reuters.

У своєму телевізійному зверненні після ізраїльських авіаударів по Дамаску в середу, Ахмед аш-Шараа звернувся до меншини друзів.

"Ми не боїмося війни. Але ми поставили інтереси сирійського народу вище за руйнування. Захист ваших прав – наш пріоритет, і ми відкидаємо будь-які спроби втягнути вас у руки зовнішніх сил", - сказав аш-Шараа.

Він назвав пріоритетом Сирії захист друзів, а також їхніх прав.

Аш-Шаара додав, що сирійський народ не боїться війни та готовий боротися, якщо буде загроза його гідності.

Для довідки. Друзи – це релігійна спільнота, що є відгалуженням ісламу, та має послідовників у Сирії, Лівані й Ізраїлі.