"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України

Про це в студії Еспресо заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Європейський Союз та країни-члени - це найбільші партнери України. Я думаю, що найбільш надійні партнери, цілком очевидно. Ми витратили вже близько 180 мільярдів євро на цю допомогу. І скоро буде ще", - сказала вона.

Матернова наголосила, що також пройдений довгий шлях з підготовки України до євроінтеграції.

"На превеликий жаль, в нас склалася така ситуація, коли у нас є вимога одноголосся, щоб рухатися далі Україні. Але з усім тим, Україна далі проводить реформи, які в будь-якому разі необхідно зробити для того, щоб рухатися далі в рамках розширення. Ми за рекордний час закінчили скринінг законодавства України, порівняли його з європейським законодавством і ми не втрачаємо час. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити ще кілька кроків до кінця цього року і сподіваюся, вже наступного року у нас буде одноголосність щодо України", - вважає посолка.