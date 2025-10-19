"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити ще кілька кроків щодо євроінтеграції України до кінця року і сподіваюся, вже наступного року у нас буде одноголосність щодо України
Про це в студії Еспресо заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
"Європейський Союз та країни-члени - це найбільші партнери України. Я думаю, що найбільш надійні партнери, цілком очевидно. Ми витратили вже близько 180 мільярдів євро на цю допомогу. І скоро буде ще", - сказала вона.
Матернова наголосила, що також пройдений довгий шлях з підготовки України до євроінтеграції.
"На превеликий жаль, в нас склалася така ситуація, коли у нас є вимога одноголосся, щоб рухатися далі Україні. Але з усім тим, Україна далі проводить реформи, які в будь-якому разі необхідно зробити для того, щоб рухатися далі в рамках розширення. Ми за рекордний час закінчили скринінг законодавства України, порівняли його з європейським законодавством і ми не втрачаємо час. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити ще кілька кроків до кінця цього року і сподіваюся, вже наступного року у нас буде одноголосність щодо України", - вважає посолка.
- У ЄС 30 вересня заявили, що партнери хочуть відкривати переговорні кластери для України без одностайного голосування, для цього потрібні лише голоси кваліфікованої більшості.
- Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна готова до відкриття кластерів у переговорах про вступ до ЄС, попри вето Угорщини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе