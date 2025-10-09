"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна готова до відкриття кластерів у переговорах про вступ до ЄС, попри вето Угорщини
Про це повідомила кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що так зване угорське вето є політично мотивованим і не має жодних логічних підстав.
Україна готова до діалогу з Будапештом і продовжує діалог, щоб вирішити всі спірні питання у двосторонньому форматі.
Україна заявила про готовність до відкриття кластерів у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Процес має відбуватися синхронно з Молдовою, адже Київ виступає проти будь-яких спроб роз’єднати європейський рух двох країн.
Водночас Київ закликає європейських партнерів не втрачати часу через позицію уряду Віктора Орбана.
Україна наполягає на необхідності рухатися вперед у процесі євроінтеграції, навіть якщо Угорщина продовжить блокування рішень.
- Водночас, у ЄС 30 вересня заявили, що партнери хочуть відкривати переговорні кластери для України без одностайного голосування, для цього потрібні лише голоси кваліфікованої більшості.
