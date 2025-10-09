"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати

Про це повідомила кореспондентка "Еспресо" Наталя Стареправо.



У Міністерстві закордонних справ наголосили, що так зване угорське вето є політично мотивованим і не має жодних логічних підстав.

Україна готова до діалогу з Будапештом і продовжує діалог, щоб вирішити всі спірні питання у двосторонньому форматі.



Україна заявила про готовність до відкриття кластерів у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Процес має відбуватися синхронно з Молдовою, адже Київ виступає проти будь-яких спроб роз’єднати європейський рух двох країн.

Водночас Київ закликає європейських партнерів не втрачати часу через позицію уряду Віктора Орбана.

Україна наполягає на необхідності рухатися вперед у процесі євроінтеграції, навіть якщо Угорщина продовжить блокування рішень.