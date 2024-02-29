"Ми перебуваємо в глухому куті": спікер парламенту Словаччини закликав дипломатично вирішити "конфлікт в Україні"

Про це він сказав після зустрічі голів парламентів країн Вишеградської четвірки - V4 у Празі, передає Укрінформ.

"Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було би спробувати створити можливості для дипломатичного рішення… Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів", - заявив Пеллегріні й зазначив, що це є його прагматична думка.

Політик сподівається, що знайдуться дипломати, які почнуть мирні перемовини та "зупинять убивства людей".

Водночас Пеллегріні акцентував, що саме Україні слід вирішувати, як вона хоче закінчити війну з Росією і чи приєднуватися до мирних переговорів.

Проте на думку спікера парламенту Словаччини, його країну несправедливо критикують за її позицію. У той же час він кілька разів назвав війну РФ проти України "конфліктом". Він підкреслив, що Словаччина одразу після повномасштабного вторгнення надавала військову техніку Україні й зараз продовжує допомагати "всім, що може собі дозволити". За його словами, це - гуманітарна допомога, підтримка України на шляху до ЄС, а також зусилля, аби Київ своєчасно отримав транші схваленої Європейським Союзом фінансової допомоги.