Війна в Україні увійшла в заморожену фазу, можна побачити рішення в мирних переговорах, - МЗС Словаччини

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час спільної зі своїм австрійським колегою пресконференції у Відні, передає Укрінформ.

"Словацька Республіка розглядає російську агресію як порушення міжнародного права, і ми готові допомагати Україні, тому що всі хочуть миру, всі хочуть демократії для України і ми всі хочемо, щоб Україна та її територія не зазнавали потрясінь", - сказав Бланар.

Він заявив про те, що лінія фронту в Україні стала відносно статичною і "зараз можна побачити рішення в мирних переговорах".

"Мирне рішення завжди складне. Але ми повинні сказати, що нам потрібне припинення вогню перед мирними переговорами. Зараз ми бачимо, що конфлікт в Україні триває вже понад 600 днів і не призводить до жодних результатів. Ще раз повторюю, ми підтримуємо Україну. Однак ми бачимо, що конфлікт увійшов у заморожену фазу", - зазначив Бланар.

За його словами, Словаччина буде надалі продовжувати надавати Україні допомогу, але не у військовій сфері. Це, наприклад, стосується розмінування українських територій, а також "підтримки України через членство в Європейському Союзі".

"Але ми маємо дещо іншу думку. Ми визнаємо, що військового рішення не існує, і нам потрібен тиск для мирних переговорів, і ми підтримуємо всі мирні переговори… Я ще раз повторюю, що ми виступаємо за мирні переговори, чи то з боку України, чи з боку Китаю. Припинення вогню – це, звичайно, наша позиція, позиція Словацької Республіки", - зазначив очільник МЗС.