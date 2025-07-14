Ми виставляємо вчорашнього стажера на нерівний бій: Довгополий про кандидатуру Умєрова на посла в США

Про це в ефірі Еспресо сказав кандидат історичних наук, американіст, співробітник

Секретаріату ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий.

"По-перше, дуже невдало озвучувати кандидатуру до того, як отримано агреман. Агреман - це лист із погодженням кандидатури. Це вже другий випадок за президентства Зеленського, коли він публічно оголошує кандидатуру до погодження. От коли вже дали агреман, тоді це стає відкритою інформацією. До того моменту кандидатуру посла не розголошують. В Умєрова агреману ще немає. Кандидатура обговорювалася, але, як то кажуть, ще можуть навісити гарбуза.

По-друге, вважаю кандидатуру Умєрова невдалою. На мою думку, її було підібрано з позиції слабкості, а не сили. Потрібен був хтось, хто залишить американський напрям під контролем керівника Офісу президента", - вважає Довгополий.

За словами колишнього співробітника Секретаріату ООН, виходить, що сильний і професійний посол України в США не потрібен, а потрібен той, хто виконуватиме волю Києва і передаватиме головну лінію комунікації саме до Офісу президента, не створюючи хвиль.

"Сьогодні основні анонси про зустріч із Келлогом, ще до зустрічі з Зеленським, робив саме пан Єрмак. Якщо у вас є кандидат на посаду посла, то дайте йому щось сказати. Але це показує, де насправді залишаються головні канали комунікації.

Що нового Умєров може внести? Він перемовник, може домовлятися про конкретні речі, транзакції. Але я не бачу в ньому стратегічного підходу. Йому доведеться мати справу не лише з американцями. Посол РФ у Вашингтоні Дарчиєв має 30 років досвіду в американістиці. Радник Путіна із зовнішньої політики Ушаков, колишній посол у Вашингтоні, також має 30 років досвіду. Разом - 60 років. Проти них ми виставляємо вчорашнього стажера Державного департаменту - Умєрова. Це нерівний бій.

У Києві є посли Шамшур, Моцик, Єльченко - серйозні фахівці з американського напряму. Я не розумію, чому професіоналів не розглядають на цю позицію", - наголосив Довгополий.