Мінфін США розглядає можливість випуску однодоларової монети із зображенням Трампа

Про це пише Politico із посиланням на речника відомства.

Ескіз монети, створення якого координував Офіс міністра фінансів США Брендона Біча, передбачає зображення профілю Трампа з одного боку. На зворотному боці він зображений із стиснутим кулаком на тлі американського прапора та написом "FIGHT, FIGHT, FIGHT".

фото: Соцмережі

"Незважаючи на примусове припинення роботи нашого уряду радикально-лівими, факти очевидні: під історичним керівництвом президента Дональда Трампа наша країна зустрічає своє 250-річчя сильнішою, процвітаючою та кращою, ніж будь-коли раніше. Хоча остаточний дизайн монети в 1 долар ще не обрано…цей перший проєкт добре відображає незмінний дух нашої країни та демократії, навіть попри величезні перешкоди", - заявив речник Міністерства фінансів.