Міністр оборони Латвії заявив про готовність держави надати Україні ППО малої дальності

Про це повідомив очільник міністерства оборони країни Андріс Спрудс, заява якого порилюднена на сайті Європейської комісії.

Він зазначив, що є держави, які мають системи Patriot і навпаки.

"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - пояснив Спрудс.

Також міністр акцентував, що Латвія готова зробити внесок в українську протиповітряну оборону.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - сказав очільник латвійського міноборони.