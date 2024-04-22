Міністр оборони Латвії заявив про готовність держави надати Україні ППО малої дальності
Латвійський уряд готовий передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності
Про це повідомив очільник міністерства оборони країни Андріс Спрудс, заява якого порилюднена на сайті Європейської комісії.
Він зазначив, що є держави, які мають системи Patriot і навпаки.
"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - пояснив Спрудс.
Також міністр акцентував, що Латвія готова зробити внесок в українську протиповітряну оборону.
"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - сказав очільник латвійського міноборони.
- 19 квітня країни Великої сімки за підсумками зустрічі на Кіпрі заявили про намір посилити протиповітряну оборону України. Водночас у Північноатлантичному альянсі держави зобов’язалися надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
- 21 квітня уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України.
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