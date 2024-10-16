Міноборони Франції анонсувало перші поставки Україні дронів-камікадзе

Про це він написав у соцмережі Х.

"Успішні випробування першого французького боєприпасу з дистанційним управлінням, також званого дроном-камікадзе. Відновлення суверенітету над цим ключовим сегментом для наших армій менш ніж за два роки", - зазначив французький міністр.

При цьому Лекорню зазначив, що поставки в Україну і в збройні сили Франції почнуться вже найближчими тижнями.

Succès des essais de la première munition télé opérée - aussi appelée drone kamikaze - française.



Reconquête de souveraineté sur ce segment clé pour nos armées, en moins de deux ans.



Livraisons à l'Ukraine et à nos forces dans les prochaines semaines. pic.twitter.com/QfewB0gIAm — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 16, 2024