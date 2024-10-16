Міноборони Франції анонсувало перші поставки Україні дронів-камікадзе
У середу, 16 жовтня, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна готова найближчими тижнями передати Україні перші розробки своїх дронів-камікадзе
Про це він написав у соцмережі Х.
"Успішні випробування першого французького боєприпасу з дистанційним управлінням, також званого дроном-камікадзе. Відновлення суверенітету над цим ключовим сегментом для наших армій менш ніж за два роки", - зазначив французький міністр.
При цьому Лекорню зазначив, що поставки в Україну і в збройні сили Франції почнуться вже найближчими тижнями.
- Напередодні міністр збройних сил Франції заявив, що у 2024 році загальна військова допомога Україні не сягне максимальної суми у 3 млрд євро, передбаченої у двосторонній угоді Києва та Парижа про безпекову співпрацю.
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