Цьогоріч допомога Україні від Франції не досягне €3 млрд, обіцяних у безпековому договорі
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що у 2024 році загальна військова допомога Україні не сягне максимальної суми у 3 млрд євро, передбаченої у двосторонній угоді Києва та Парижа про безпекову співпрацю
Про це пише Le Monde.
Водночас зазначається, що до кінця року сума допомоги буде становити трохи більше ніж 2 млрд. Для порівняння, у 2022 році вона становила 1,7 млрд, а у 2023-му — 2,1 млрд євро.
Лекорню заявив, що близько 300 млн з уже виділених грошей надійшли Києву від доходів від заморожених російських активів. З них Франція фінансує виробництво 155-мм снарядів, артсистем "Цезар" і палива.
Крім того, ще 533 млн із загальної суми Париж виділив на пожертвування старого обладнання французької армії. Його замінять новими зразками.
Міністр збройних сил Франції зазначив, що фінансування допомоги Україні відбувається в тому числі завдяки приросту інфляції. Цього року його оцінюють у 400-600 млн
"Інша частина допомоги надходить із Фонду допомоги Україні, який дає змогу Києву купувати обладнання безпосередньо у французьких промисловців або у Європейського фонду миру (EFF)", - пише видання.
Раніше міністр збройних сил наголошував, що Франція внесла туди 1,2 млрд євро.
- Нагадаємо, під час візиту до Франції 16 лютого президент України Володимир Зеленський підписав з Емманюелем Макроном угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
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