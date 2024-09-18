Місія МВФ відклала роботу в РФ на невизначений термін

Про це заявив виконавчий директор від РФ у МВФ Олексій Можин в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС.

"Вчора, 16 вересня, у день, коли був запланований початок роботи місії фонду в рамках консультацій за 4-ою статтею статуту МВФ, керівництво фонду повідомило російську сторону і раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причину відкладення місії зазаначали технічну неготовність місії до проведення консультацій", - зазначив він.

Водночас Можин додав, що російській стороні добре відомо, що офіційні представники низки європейських країн публічно висловлювалися про неприйнятність поновлення співробітництва між МВФ та Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій.

Читайте також: Навіщо МВФ їде до Росії

За словами керівника російської дирекції у фонді, Росія "завжди висловлювала готовність прийняти місію фонду на виконання зобов'язань в рамках статуту МВФ".

"Питання про проведення консультацій в рамках статті 4-ї статуту МВФ ставилося співробітниками Європейського департаменту фонду і рік тому, і півтора року тому. Ініціатива завжди виходила від співробітників фонду. Російська сторона ніколи не просила про проведення консультацій, але завжди висловлювала готовність прийняти місію фонду на виконання зобов'язань у рамках Статуту МВФ", - наголосив росіянин.

Що передувало

13 вересня повідомлялося, що МВФ має намір скерувати співробітників до Москви для аналізу стану російської економіки.

Україна та її західні союзники висловлювалися проти місії до Росії, адже вона продемонструвала б нормалізацію відносин із Росією, попри вторгнення та окупацію значної української території.

Це б означало, що МВФ став би першою великою міжнародною фінансовою організацією, яка б скерувала свою офіційну місію до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Остання щорічна місія МВФ відвідувала Росію у листопаді 2019 року, до початку пандемії COVID.