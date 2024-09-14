Драматургія події полягає в тому, що заява про намір була поширена російською стороною під час перебування місії в Києві. Це очевидна провокація з боку росіян та комунікаційні помилки МВФ, бо саме Фонд мав би бути джерелом сенситивного повідомлення. Як говорять бюрократи, місія не має на меті покращувати економіку в країни-агресора, а дослідити реальний стан справ.

За 2023 року показники росту в США - 2,5%, ЄС - 0,5%, UK - 0,1%, а Росія - 3,6%, що вище за загальносвітовий показник.

Цифри — цікава річ і вони можуть бути сфальшовані в певний спосіб, але якщо Фонд використовує різні джерела інформації: офіційні, дані з медіа, неурядових організацій, навіть політичної опозиції, то важко не звернути увагу, що в Росії немає живої опозиції в країні, не під тиском та залякуванням, або незалежного неурядового сектору та вільних медіа в країні. На тлі цього незрозуміло, які саме нові дані вдасться отримати «з поля». Тож баланс між ризиком та вигодою скоріше на стороні потенційних ризиків.

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Хоча місія відбуватиметься відповідно до статті 4, Договору, але нічого не заважало відкладати такі місії після лютого 2022 року.

Ключове: у МВФ серйозне ставлення до питань допомоги, консультування інших сторін щодо потреби сприяння Україні в поточному стані історії, й росіяни не мають отримати профіт від провокації.

Джерело

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

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