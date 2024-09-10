Старт цьому процесу дасть вже проголосований Закон України, згідно з яким влада (поки що лише Закарпатська обласна військова адміністрація) отримала право без рішення суду забирати будь-яку нерухомість в Ужгородському районі Закарпатської області – у тому числі як приватної — для "розвитку цифрової інфраструктури".

У самій тиловій області країни, куди майже нічого ніколи не прилітало. І навіть не під "фортифікаційні споруди" Ужгородського фронту, а чомусь під "цифровізацію".

Але головний зашквар цього закону полягає у тому, що рішення Закарпатської ОВА силою забирати у власників приватну нерухомість — не можна оскаржити у суді. У країні, де єдиним варіантом хоч якось захистити свої права від свавілля мегакорумпованого чиновницького апарату та правопохєронних органів залишався суд. Так, хріновий, так, теж корумпований, далеко не кожному доступний — але хоч якась теоретична можливість.

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А тепер і цю опцію заберуть. Буквально у власній країні позбавлять самої можливості на відновлення справедливості. Наплювавши на статтю 55 Конституції України: "Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб". І ще там є стаття 41: "Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним".

Pohuy, пляшем. Нам тут нада, а ви там єднайтеся.

Неясно, чому саме Ужгородський район Закарпатської області. При чому тут "цифрова інфраструктура". Бігуси вважають, що таким супервитратним чином хтось віджав собі конкретну ділянку у горах в Ужгородському районі.

Якось не дуже версія, якщо чесно. Щоби що? Тупо будинок собі побудувати на вкраденій у власника землі? Яку потім колись все одно повернуть власнику?

Як на мене, тут за кілометр відчувається сморід Головного Цифровізатора та Великого Кормчего української Дія-Матриці.

Що він там хоче будувати: чи новий броньований дата-центр під "вибори у смартфоні" з базами даних й блекджеком, чи сховище награбованих мільярдів для всієї Зе!команди, чи виховний табір для нецифровізованих – хтозна, але чергова афера явно намічається настільки масштабна, що аж цілий Закон України під нею проплачено.

Що цікаво, спочатку він планувався як спрощення процедур та полегшення надання дозволів операторам мобільного зв’язку для встановлення нових стільникових веж. Але щось раптом пішло не так (дивно, правда?) і в якийсь момент зрозуміла ініціатива перетворилася на абсолютно дикий та диктаторський закон, якому позаздрив би сам таваріщ сталін. Скасувати право громадян на суд – на таке навіть комуняки при совку не наважилися.

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Якщо цей "пробнік" суспільство проковтне і не збуриться – значить схема робоча і можна далі сміливо рухатися у бік державницької моделі КНДР: партія краще знає, яка тобі нерухомість положена. Ось тобі 5 кв. метрів у бараку, а у твою нову хату заїде відповідальний цифровий товіращ Шаріков, який буде тут воювати на важливому цифровому фронті.

Що значить "ти проти"? Це заборонено. Не можна обурюватися. По закону усі мусять любити Вождя – хоч у палаці, хоч у собачій будці. Нам – палаци, вам – будки. Так, саме такою наразі є "суспільна необхідність". Все для Перемоги, єднаймося, ти що, Батьківщину не любиш, гад?

Цитата класика: "Не можна мстить! Повинні ми любити Всіх піdарасів, злодіїв, убивць! Бо кожен з них нарід, всі богоносці" (Лесь Подерев’янський)

І ця скринька Пандори відчиниться у разі підписання Президентом України ухваленого Верховною Радою законопроєкту № 9549, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури" - після якого цей нічний кошмар демократії стане реальністю у сучасній Україні.

Дожилися. Б’ємося проти тиранії лаптєногих власною, доморощеною тиранією.

* Публікується зі збереженням стилістики автора

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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