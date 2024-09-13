МВФ вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідає Москву, щоб оцінити стан російської економіки
Міжнародний валютний фонд (МВФ) наступного тижня направить співробітників до Москви для аналізу стану російської економіки
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з повідомленням, представники організації відвідають Москву і зустрінуться із "зацікавленими сторонами", після чого опублікують оцінку стану економіки та нададуть рекомендації щодо того, як Росія може покращити управління економікою і розв'язати такі проблеми, як кліматична криза.
У МВФ заявили, що проведення огляду країни-члена за статтею IV є "взаємним зобов'язанням", і цей процес був призупинений лише через нестабільність економічних даних.
Однак, аналітики зазначають, що огляд за статтею IV не обмежується лише аналізом економіки, а містить рекомендації щодо політичних змін.
"Тому неминуче, що посадові особи МВФ, здійснюючи поїздку до Москви, допомагатимуть Росії покращити її економіку і тим самим залишатимуть себе відкритими для звинувачень у тому, що вони допомагають Росії у веденні війни проти України", - зазначають експерти.
Цей крок викликав обурення дев'яти європейських країн, які висловили занепокоєння щодо можливості допомоги МВФ Росії в умовах війни в Україні. Вони вважають, що відновлення діалогу з країною-агресором може зашкодити репутації фонду.
"Ми хотіли б висловити наше рішуче незадоволення такими планами МВФ", - йдеться в листі міністрів фінансів Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Данії, Норвегії та Польщі до директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.
- 11 вересня Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів. У разі її схвалення Київ може отримати близько 1,1 млрд доларів.
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