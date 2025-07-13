Містечко на півдні Іспанії охопили антимігрантські заворушення: яка причина
У 32-тисячному містечку Торре-Пачеко, що поблизу Мурсії на півдні Іспанії, йдуть сутички між прибулою з різних регіонів правою молоддю та місцевими мігрантами
Причиною стало побиття 70-річного жителя міста на ім'я Домінго кількома марокканськими молодиками, про що він сам розповів Antena 3.
За словами чоловіка, у п'ятницю, 11 липня 2025 року, він вийшов на свою звичну прогулянку, аж раптом на нього безпідставно, як він стверджує, накинулися троє юних незнайомих йому марокканців, повалили на землю й били до крові по голові.
70-річний Домінго з Торре-Пачеко відразу після нападу, фото: соцмережі
"Я майже на 100% впевнений, що це були марокканці", - зазначив Домінго, й додав: "Я нічого їм не зробив, я з ними не спілкувався".
Поліція почала розслідування, підозрюваних затримано. Триває слідство.
При цьому в соцмережах поширюється відео побиття, яке, не виключено, знімали нападники.
Кадри заворушень у Торре-Пачеко
Праві сили вирішили самостійно встановити справедливість й щовечора - 11 та 12 липня - з'їжджалися до Торре-Пачеко. Аби недопустити зіткнень з марокканцями, яких, щоправда, повністю не вдалося уникнути, до міста стягнуто додаткові сили поліції.
Як пише газета El Pais, представники марокканської громади, а це, зокрема, ті, хто вже десятками років живе у місті й має легальний бізнес та працевлаштування, непокояться за своє майбутнє.
Як реагує влада та політики різних таборів
Міський голова Торре-Пачеко закликав "не відповідати на насильство ще більшим насильством". Мер засудив той факт, що люди з-за меж міста приїжджають, щоб породжувати ще більше насильства. "Ви не поборете злочинність насильством; таким чином ми нічого не досягнемо", – наводить його слова El Pais.
Соціалісти також закликають іспанців зупинити "расистські полювання у Торре-Пачеко".
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Натомість лідер іспанських націоналістів у провінції Мурсія Хосе Анхель Антело цими вихідними долучився до мітингу в Торре-Пачеко, що проходив під гаслом "Захистіть себе від невпевненості", де він пов’язав імміграцію зі зростанням злочинності й невпевненістю громадян. "Ми не хочемо, щоб такі люди були на наших вулицях чи в нашій країні. Ми збираємося депортувати їх усіх: жодного не залишиться", – сказав він про мігрантів з Африки.
- Влітку 2024 року у Британії антимігрантські протести після вбивства сином вихідців з Руанди трьох учениць танцювальної школи переросли у погроми, підпали та сутички з поліцією.
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