Міжнародник Семиволос припустив, чому затягнулась війна на Близькому Сході

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Чому така довга війна, однозначної відповіді в мене немає, але я можу припустити, що цілі Нетаньягу в цій війні дещо інші, ніж, скажімо, звільнення заручників. Тобто заручники, звісно, залишаються однією з ключових цілей, це декларують і маніфестують. Тобто в них головна ціль - знищення ХАМАСу, але не тільки ХАМАСу і не стільки ХАМАСу, це низка подій, яка має привести до стратегічної поразки Ірану. Не знаю, наскільки вони готові були і бачили цю ситуацію, в якій опинилися через рік війни, коли от мають нанести удар по Ірану і відповідним чином запустити нову хвилю ескалації", - сказав він.

На думку міжнародника, ескалація війни неминуча.

"Проблема в тому, що цю пасту з тюбика вже витиснули, і очевидно, що ескалація неминуча. Питання полягає в тому, хто на якому боці буде, і наскільки швидко можна це питання розв’язати. У випадку з Сектором Гази, я думаю, що обставини склалися таким чином, що Ізраїль потрапив у певну пастку наземної операції. І коли тільки почалася наземна операція, було зрозуміло, що вона буде довгою, вона не може бути короткою, враховуючи те, що ізраїльтяни берегли своїх людей, військових, і в штурмах населених міст вони могли мати великі втрати, тому ця історія розтягнулася", - зазначив він.

Ігор Семиволос вважає, що Ізраїль міг вже припинити цю війну, якби ціллю було лише звільнення заручників.

"З іншого боку, за весь час цієї війни Ізраїль міг зупинити її і поставити крапку в питанні заручників і всього іншого вже декілька разів, але він цього не зробив. Тому що з точки зору Нетаньягу і правого ізраїльського уряду, це їхня поразка, і це вже станом на зараз суперечить громадській думці. Тому що громадська думка, якщо подивитися опитування, войовнича. Тобто люди вимагають помсти і це суголосно зі словами Нетаньягу про меч, який “ми підняли і не опустимо і будемо боротися”. Якщо, припустимо, з якогось дива Нетаньягу скаже: "Все, ми зупиняємо війну, зупиняємо конфлікт, підписуємо нову угоду", його не зрозуміють ні його союзники, ні його політичні противники", - додав експерт.