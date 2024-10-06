Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде війну на семи фронтах

Про це інформує CNN.

"Сьогодні Ізраїль захищається на семи фронтах від ворогів цивілізації", - підкреслив він.

За словами Нетаньягу, Ізраїль протистоїть загрозам від "Хезболли" на півночі, ХАМАСу в Газі, хуситів у Ємені, терористичних угруповань на Західному березі річки Йордан, а також шиїтських збройних формувань в Іраку та Сирії.

"І ми боремося проти Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на сім фронтів проти Ізраїлю", - додав прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль дотримується своєї стратегії зміни балансу сил на півночі, між Ізраїлем та Ліваном. Дані ACLED свідчать, з 8 жовтня Ізраїль здійснив майже 9 тисяч атак на Ліван, а "Хезболла" - 1,5 тисячі за той самий період часу.

Щодо ситуації в Газі, прем’єр-міністр наголосив на праві Ізраїлю на самозахист та запевнив, що докладе максимум зусиль для повернення 101 заручника.

Нетаньягу також різко розкритикував заклик президента Франції Еммануеля Макрона та інших країн до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, заявивши про рішучість Ізраїлю боротися до перемоги задля безпеки своєї країни та всього світу.