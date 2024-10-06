Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде війну на семи фронтах
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що майже через рік після нападу ХАМАСу на Ізраїль його країна воює на семи фронтах
Про це інформує CNN.
"Сьогодні Ізраїль захищається на семи фронтах від ворогів цивілізації", - підкреслив він.
За словами Нетаньягу, Ізраїль протистоїть загрозам від "Хезболли" на півночі, ХАМАСу в Газі, хуситів у Ємені, терористичних угруповань на Західному березі річки Йордан, а також шиїтських збройних формувань в Іраку та Сирії.
"І ми боремося проти Ірану, який минулого тижня випустив понад 200 балістичних ракет безпосередньо по Ізраїлю і який стоїть за цією війною на сім фронтів проти Ізраїлю", - додав прем'єр Ізраїлю.
Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль дотримується своєї стратегії зміни балансу сил на півночі, між Ізраїлем та Ліваном. Дані ACLED свідчать, з 8 жовтня Ізраїль здійснив майже 9 тисяч атак на Ліван, а "Хезболла" - 1,5 тисячі за той самий період часу.
Щодо ситуації в Газі, прем’єр-міністр наголосив на праві Ізраїлю на самозахист та запевнив, що докладе максимум зусиль для повернення 101 заручника.
Нетаньягу також різко розкритикував заклик президента Франції Еммануеля Макрона та інших країн до ембарго на постачання зброї Ізраїлю, заявивши про рішучість Ізраїлю боротися до перемоги задля безпеки своєї країни та всього світу.
- На початку вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що уряд країни призупиняє дію 30 з 350 ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю через занепокоєння його використанням з порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
- Крім того, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно закликав припинити постачання до Ізраїлю зброї, яка може бути використана для ударів по сектору Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе