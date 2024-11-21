Молдова і Британія уклали безпекову угоду

Про це інформує Reuters.

Вказано, що підписана угода спрямована на "розбудову широкої співпраці між двома країнами і посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз". Країни також уклали угоду про реадмісію, щоб забезпечити повернення до Молдови її громадян, які незаконно перебувають у Британії.

Крім того, Британія виділить 2 мільйони фунтів стерлінгів для поліпшення захисту Молдови від кібератак і грант на 5 мільйонів фунтів стерлінгів для поліпшення медичних послуг для біженців.