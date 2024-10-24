Британія та Німеччина підписали першу оборонну угоду

Про це інформує британський уряд.

"Ця угода передбачає системну співпрацю між Великою Британією і Німеччиною впродовж наступних років над низкою новаторських оборонних проєктів у всіх сферах (повітря, суша, море, космос і кіберпростір). Це включає спільну роботу над швидкою розробкою абсолютно нової зброї дальнього радіуса дії, яка може діяти на більшій відстані з більшою точністю, ніж сучасні системи, в тому числі і Storm Shadow", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що ця угода є знаковим моментом у відносинах з Німеччиною і значним зміцненням європейської безпеки, оскільки забезпечує безпрецедентний рівень нової співпраці з німецькими збройними силами і промисловістю. На його думку, угода буде корисною для спільної безпеки і сприятиме процвітанню, захищаючи спільні цінності і зміцнюючи оборонно-промислові бази.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що завдяки проєктам в повітряній, сухопутній, морській і кібернетичній сферах країни спільно посилюватимуть обороноздатність, тим самим зміцнюючи європейську складову в НАТО.

"Ми можемо посилити нашу здатність діяти лише разом. Саме тому наші проєкти співпраці відкриті для інших партнерів.

Ми не повинні сприймати безпеку в Європі як належне. Росія веде війну проти України, вона надзвичайно збільшує виробництво зброї і неодноразово здійснювала гібридні атаки на наших партнерів у Східній Європі. Підписанням угоди ми демонструємо, що члени Альянсу усвідомили, чого вимагають ці часи, і сповнені рішучості посилити свої сили і засоби стримування і оборони", - підсумував він.

Крім того, угода відкриває шлях до відкриття нового заводу Rheinmetall з виробництва стволів для артилерійських гармат у Великій Британії. Таким чином, Британія вперше за 10 років зможе виробляти стволи для артилерійських гармат з британської сталі, виробленої компанією Sheffield Forgemasters.

"Інвестиції Rheinmetall у збройовий цех відображають далекоглядний підхід до інновацій, співпраці та національної оборони. Це гарантує, що Великобританія залишається лідером у розробці та виробництві оборонних технологій, які захищають як національну, так і глобальну безпеку", - зазначив генеральний директор Rheinmetall.