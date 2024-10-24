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Британія та Німеччина підписали першу оборонну угоду

Ольга Бабишена
24 жовтня, 2024 четвер
02:40
Світ Армія, Велика Британія

Велика Британія та Німеччина 23 жовтня підписали історичну оборонну угоду Trinity House, яка покликана зміцнити національну безпеку і економічний ріст країн в умовах зростаючої агресії РФ та збільшення загроз

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Про це інформує британський уряд. 

"Ця угода передбачає системну співпрацю між Великою Британією і Німеччиною впродовж наступних років над низкою новаторських оборонних проєктів у всіх сферах (повітря, суша, море, космос і кіберпростір). Це включає спільну роботу над швидкою розробкою абсолютно нової зброї дальнього радіуса дії, яка може діяти на більшій відстані з більшою точністю, ніж сучасні системи, в тому числі і Storm Shadow", - йдеться у повідомленні. 

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що ця угода є знаковим моментом у відносинах з Німеччиною і значним зміцненням європейської безпеки, оскільки забезпечує безпрецедентний рівень нової співпраці з німецькими збройними силами і промисловістю. На його думку, угода буде корисною для спільної безпеки і сприятиме процвітанню, захищаючи спільні цінності і зміцнюючи оборонно-промислові бази.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що завдяки проєктам в повітряній, сухопутній, морській і кібернетичній сферах країни спільно посилюватимуть обороноздатність, тим самим зміцнюючи європейську складову в НАТО. 

"Ми можемо посилити нашу здатність діяти лише разом. Саме тому наші проєкти співпраці відкриті для інших партнерів.
Ми не повинні сприймати безпеку в Європі як належне. Росія веде війну проти України, вона надзвичайно збільшує виробництво зброї і неодноразово здійснювала гібридні атаки на наших партнерів у Східній Європі. Підписанням угоди ми демонструємо, що члени Альянсу усвідомили, чого вимагають ці часи, і сповнені рішучості посилити свої сили і засоби стримування і оборони", - підсумував він. 

Крім того, угода відкриває шлях до відкриття нового заводу Rheinmetall з виробництва стволів для артилерійських гармат у Великій Британії. Таким чином, Британія вперше за 10 років зможе виробляти стволи для артилерійських гармат з британської сталі, виробленої компанією Sheffield Forgemasters.

"Інвестиції Rheinmetall у збройовий цех відображають далекоглядний підхід до інновацій, співпраці та національної оборони. Це гарантує, що Великобританія залишається лідером у розробці та виробництві оборонних технологій, які захищають як національну, так і глобальну безпеку", - зазначив генеральний директор Rheinmetall. 

  • 28 серпня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер прибув до Берліна, щоб перезавантажити відносини з країнами Євросоюзу. 
Теги:
Німеччина
НАТО
Велика Британiя
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