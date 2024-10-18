"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ

Про це повідомляє Politico.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, Ламмі заявив, що Велика Британія і Китай "спільно зацікавлені в збереженні миру в Європі та припиненні війни" в Україні.

Згідно із заявою британського уряду, постачаючи зброю до Росії, Китай "ризикує зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас сприяючи продовженню російської війни".

"Міністр закордонних справ закликав Ван І вжити всіх заходів для розслідування і запобігання постачанню китайських компаній російським військовим", - зазначили у відомстві.

Натомість китайський державний телеканал CGTN заявив, що під час зустрічі сторони лише "обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, таких як українська криза".