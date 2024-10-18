"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї Росії
Про це повідомляє Politico.
Під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, Ламмі заявив, що Велика Британія і Китай "спільно зацікавлені в збереженні миру в Європі та припиненні війни" в Україні.
Згідно із заявою британського уряду, постачаючи зброю до Росії, Китай "ризикує зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас сприяючи продовженню російської війни".
"Міністр закордонних справ закликав Ван І вжити всіх заходів для розслідування і запобігання постачанню китайських компаній російським військовим", - зазначили у відомстві.
Натомість китайський державний телеканал CGTN заявив, що під час зустрічі сторони лише "обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, таких як українська криза".
- Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові запроваджувати нові санкції проти Китаю через допомогу Росії у війні проти України.
- Міністерство фінансів США у четвер, 17 жовтня, оголосило про запровадження санкцій проти китайських компаній, причетних до виробництва безпілотників "Гарпія" для російської армії.
- Актуальне
- Важливе