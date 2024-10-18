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"Може зашкодити відносинам з Європою": Британія застерегла Китай від постачання зброї РФ

Марія Науменко
18 жовтня, 2024 п'ятниця
22:25
Світ росія - китай

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї Росії

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, Ламмі заявив, що Велика Британія і Китай "спільно зацікавлені в збереженні миру в Європі та припиненні війни" в Україні.

Згідно із заявою британського уряду, постачаючи зброю до Росії, Китай "ризикує зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас сприяючи продовженню російської війни".

"Міністр закордонних справ закликав Ван І вжити всіх заходів для розслідування і запобігання постачанню китайських компаній російським військовим", - зазначили у відомстві.

Натомість китайський державний телеканал CGTN заявив, що під час зустрічі сторони лише "обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, таких як українська криза".

  • Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати готові запроваджувати нові санкції проти Китаю через допомогу Росії у війні проти України. 
  • Міністерство фінансів США у четвер, 17 жовтня, оголосило про запровадження санкцій проти китайських компаній, причетних до виробництва безпілотників "Гарпія" для російської армії.
Теги:
Україна
Китай
Війна з Росією
Велика Британiя
постачання зброї
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