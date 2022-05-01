Світ мусить і притягне Росію до відповідальності, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що очільник РФ Володимир Путін мав змогу припинити вторгнення в Україну, і назвав Росію країною-агресором, яка нестиме відповідальність за війну
Про це він написав у твітері.
"Так само, як Володимир Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його. Росія є агресором, і світ повинен і буде притягувати РФ до відповідальності", - наголосив американський президент.
- Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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