МЗС Індії підтвердило, що індійці з армії РФ звертаються по допомогу для демобілізації: частину з них уже звільнили
У понеділок, 16 лютого, індійське міністерство закордонних справ підтвердило інформацію ЗМІ, що їхні громадяни з російської армії звертаються по допомогу для демобілізації
Про це йдеться у заяві МЗС Індії.
Там зазначили, що кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою.
У результаті кілька індійців уже звільнено.
"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - йдеться в заяві індійського відомства.
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що індійське МЗС попросило Росію про дострокове звільнення деяких громадян, які уклали контракти з російською армією.
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