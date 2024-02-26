МЗС Індії підтвердило, що індійці з армії РФ звертаються по допомогу для демобілізації: частину з них уже звільнили

Про це йдеться у заяві МЗС Індії.

Там зазначили, що кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою.

У результаті кілька індійців уже звільнено.

"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - йдеться в заяві індійського відомства.