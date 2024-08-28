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МЗС Молдови спростувало російський фейк про перевезення біоматеріалів з України

Юлія Лаврук
28 серпня, 2024 середа
14:03
Світ фейк

Міністерство закордонних справ Молдови спростувало російський фейк про те, що США нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову

Зміст

Про це пише NewsMaker.

У МЗС країни назвали цю інформацію "чистою вигадкою" та зазначили, що це повідомлення продовжує серію фейків, за допомогою яких пропаганда РФ намагається просунути ідею, що Україна нібито може використовувати біологічні речовини.

"Новим елементом у цьому контексті стало твердження про те, що і Молдова нібито залучена до цього процесу на логістичному рівні. Це неправдиві відомості, покликані створити плутанину для того, щоб дискредитувати владу Молдови та європейський шлях нашої країни", - йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві також зауважили, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

  • Центр протидії дезінформації раніше повідомляв, що російські пропагандисти поширюють фейки, що Україна нібито може скоїти замахи з хімречовинами на чиновників "нових регіонів РФ".

Теги:
Україна
Росія
Молдова
Війна з Росією
фейк
пропаганда
російські фейки
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