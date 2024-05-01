МЗС України привітало делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією
Міністерство закордонних справ України вітає досягнуті домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року
Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства України.
"Делімітація кордону між Азербайджаном та Вірменією на основі поваги до державного суверенітету, визнання територіальної цілісності та непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечностей, відмови від використання чи погрози силою є необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні", - прокоментували в МЗС.
Там також наголосили, що в умовах агресивної політики Росії та постійних російських погроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, досягнення домовленості про делімітацію міждержавного кордону між Азербайджаном і Вірменією є додатковим і важливим фактором стабільності.
"Сподіваємося на успішну практичну реалізацію досягнутих сторонами домовленостей. Україна зацікавлена у мирі та стабільності на Південному Кавказі", - підкреслила українська дипломатія.
- 19 квітня Єреван та Баку уперше домовились про демілітацію кордону. У межах цього процесу Єреван віддав Азербайджану чотири села.
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