Вірменія та Азербайджан почали демілітацію кордону: Єреван віддав кілька сел. Там почались протести

Про це йдеться на сайті МЗС Республіки Вірменія.

У заяві міністерства закордонних справ зазначено, що "сторони попередньо погодили проходження окремих відрізків лінії кордону" між чотирма населеними пунктами - на ділянках вірменських сіл Баганіс та азербайджанського Баганіс Айрума, Воскепар й Ашагі-Аскіпара, Кіранц і Хейрімлі, а також вірменського Беркабера й азербайджанського Кизил-Гаджили.

Мета таких дій - приведення їх "відповідно до кордону, що існувала в рамках Радянського Союзу на момент його розпаду".

"Це означає що дві комісії відтворили на мапі ті кордони, які існували між вище перерахованими селами за часів Радянського Союзу, і на наступному етапі ці кордони мають бути уточнені та відтворені також на землі. Це стане безпрецедентною подією: вперше між нашими країнами буде демаркований державний кордон на ділянці цих чотирьох сіл", – пояснили в апараті прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Armenpress.

Акція протесту

Видання "Новости Армении" пише, що жителі сіл Воскепар та Баганіс перекрили дороги Кіранц-Іджеван та Баганіс-Ноемберян у Тавуській області.

Люди протестують проти того, що Азербаджану передадуть території 4-х тавуських сіл.

"Місцевих жителів таке не влаштовує – вони незадоволені тим, що їхня безпека не буде гарантована, оскільки азербайджанські військові пости будуть розташовані дуже близько до вірменських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє радіо "Азатутюн", людт заявляють, що заява МЗС суперечить словам Пашиняна на зустрічі з ними два дні тому. За інформацією місцевих ЗМІ, учасники акції протесту вимагають зустрічі з губернатором Тавуша та прем'єр-міністром Вірменії.