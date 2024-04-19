Вірменія та Азербайджан почали демілітацію кордону: Єреван віддав кілька сел. Там почались протести
Єреван та Баку уперше домовились про демілітацію кордону. У межах цього процесу Єреван віддав Азербайджану чотири села
Про це йдеться на сайті МЗС Республіки Вірменія.
У заяві міністерства закордонних справ зазначено, що "сторони попередньо погодили проходження окремих відрізків лінії кордону" між чотирма населеними пунктами - на ділянках вірменських сіл Баганіс та азербайджанського Баганіс Айрума, Воскепар й Ашагі-Аскіпара, Кіранц і Хейрімлі, а також вірменського Беркабера й азербайджанського Кизил-Гаджили.
Мета таких дій - приведення їх "відповідно до кордону, що існувала в рамках Радянського Союзу на момент його розпаду".
"Це означає що дві комісії відтворили на мапі ті кордони, які існували між вище перерахованими селами за часів Радянського Союзу, і на наступному етапі ці кордони мають бути уточнені та відтворені також на землі. Це стане безпрецедентною подією: вперше між нашими країнами буде демаркований державний кордон на ділянці цих чотирьох сіл", – пояснили в апараті прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Armenpress.
Акція протесту
Видання "Новости Армении" пише, що жителі сіл Воскепар та Баганіс перекрили дороги Кіранц-Іджеван та Баганіс-Ноемберян у Тавуській області.
Люди протестують проти того, що Азербаджану передадуть території 4-х тавуських сіл.
"Місцевих жителів таке не влаштовує – вони незадоволені тим, що їхня безпека не буде гарантована, оскільки азербайджанські військові пости будуть розташовані дуже близько до вірменських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє радіо "Азатутюн", людт заявляють, що заява МЗС суперечить словам Пашиняна на зустрічі з ними два дні тому. За інформацією місцевих ЗМІ, учасники акції протесту вимагають зустрічі з губернатором Тавуша та прем'єр-міністром Вірменії.
- 7 квітня міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріл збройними силами Вірменії своєї території. У Єревані заперечили, назвавши це дезінформацією.
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