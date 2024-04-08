Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі своєї території, Єреван заперечує
У неділю, 7 квітня, міністерство оборони Азербайджану заявило про обстріл збройними силами Вірменії своєї території. У Єревані заперечили, назвавши це дезінформацією
Про це повідомляє міністерство оборони Азербайджану.
"7 квітня приблизно о 17:15 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Султанбек району Пашали, піддали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії в напрямку населеного пункту Шада Шахбузського району Нахчиванської Автономної Республіки", - йдеться у повідомленні.
Натомість, як зазначили у відомстві, армія Азербайджану вжила відповідних заходів у вказаному напрямку.
У відповідь міністерство оборони Вірменії звинуватило Азербайджан у поширені дезінформації.
"Повідомлення міністерства оборони Азербайджану про те, що нібито 7 квітня о 17:15 підрозділи ЗС Вірменії відкрили вогонь по азербайджанських позиціях, розташованих у південно-західній частині прикордонної зони, не відповідає дійсності", - наголосили у вірменському оборонному відомстві.
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Міністерство оборони Азербайджану у неділю, 31 березня, заявило, що останнім часом у різних напрямках вірмено-азербайджанського умовного кордону спостерігається зосередження живої сили та інтенсивне переміщення військ збройних сил Вірменії.
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