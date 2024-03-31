Азербайджан заявив про накопичення військ Вірменії біля кордонів

Про це йдеться у заяві відомства.

"Останнім часом спостерігається зосередження живої сили, бронетехніки, артилерійських установок та інших потужних вогневих засобів збройних сил Вірменії та інтенсивне переміщення її військ у різних напрямках вірмено-азербайджанського умовного кордону", - повідомило міноборони Азербайджану.

Також зазначається, що останніми днями військові фіксують "активізацію реваншистських сил, які погрожують Азербайджану війною, підвищення агресивної риторики проти країни до високого рівня та збільшення кількості провокаційної інформації, спрямованої на загострення ситуації в інформаційному середовищі в рамках підготовки до диверсій".

Міноборони Азербайджану попередило, що відповідь у разі можливих військових провокацій буде рішучою.

"Попереджаємо, що в разі будь-якої спроби військової провокації збройних сил Вірменії проти Азербайджану вона буде рішуче придушена азербайджанською армією. Ми ще раз заявляємо, що Вірменія та її захисники нестимуть повну відповідальність за загострення ситуації та будь-які можливі провокації", - наголосили у міністерстві.