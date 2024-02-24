Пашинян заявив, що Азербайджан може напасти на Вірменію: Баку відповів

Про це йдеться в заяві МЗС Азербайджану.

"Необґрунтовані звинувачення, знову висунуті проти Азербайджану прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, навмисно створюють напруженість у регіоні і спрямовані на черговий підрив мирного процесу", - сказано в заяві.

За твердженням Баку, таким чином Єреван намагається спотворити реальність і ввести в оману міжнародне співтовариство. МЗС закликало Вірменію відмовитися від заяв, що підривають перспективи миру, і скористатися можливістю перетворити Південний Кавказ на простір миру та співробітництва.

Раніше Пашинян в інтерв'ю France24 звинуватив Азербайджан у прагненні захопити нові території Вірменії. За словами Пашиняна, Баку вважає сьогоднішню Вірменію "Західним Азербайджаном".

Крім того, Пашинян повідомив, що участь Вірменії в ОДКБ заморожена, а питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному. Прем'єр стверджує, що кілька місяців тому Росія нібито "відкрито закликала вірменське населення скинути владу".