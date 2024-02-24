Пашинян заявив, що Азербайджан може напасти на Вірменію: Баку відповів
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан нібито може напасти на сусідню республіку, у Баку таку заяву назвали безпідставною
Про це йдеться в заяві МЗС Азербайджану.
"Необґрунтовані звинувачення, знову висунуті проти Азербайджану прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, навмисно створюють напруженість у регіоні і спрямовані на черговий підрив мирного процесу", - сказано в заяві.
За твердженням Баку, таким чином Єреван намагається спотворити реальність і ввести в оману міжнародне співтовариство. МЗС закликало Вірменію відмовитися від заяв, що підривають перспективи миру, і скористатися можливістю перетворити Південний Кавказ на простір миру та співробітництва.
Раніше Пашинян в інтерв'ю France24 звинуватив Азербайджан у прагненні захопити нові території Вірменії. За словами Пашиняна, Баку вважає сьогоднішню Вірменію "Західним Азербайджаном".
Крім того, Пашинян повідомив, що участь Вірменії в ОДКБ заморожена, а питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному. Прем'єр стверджує, що кілька місяців тому Росія нібито "відкрито закликала вірменське населення скинути владу".
- 23 лютого вірменські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили, що президент України Володимир Зеленський у березні може відвідати Вірменію та Азербайджан.
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