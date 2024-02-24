Зеленський у березні може відвідати Вірменію та Азербайджан, - ЗМІ

Про візит у Вірменію повідомляє Factor.am з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними джерела видання, готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.

"Зараз ведуться переговори з українською стороною щодо терміну. Очікується, що Володимир Зеленський буде в Єревані в березні", - пише видання.

За даними Factor.am тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не став спростувати цю інформацію. Спочатку йому поставили запитання про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, на що дипломат відповів:

"Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу говорити. Через кілька днів ти сам почуєш новини, знатимеш, що буде. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів. У будь-якому разі наша країна робитиме все для врегулювання та стабілізації регіону".

На запитання журналіста, чи має він на увазі можливий візит Президента України, Валерій Лобач відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію".

За даними джерел "Азатутян", президент України Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні. Це буде перший візит Зеленського в регіон. За даними джерела, візит до Єревану, ймовірно, відбудеться 4 березня.